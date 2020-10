Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? L’indizio scatena i fans. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno ancora insieme e lei oggi era in un negozio di abiti da sposa

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Lui, figlio d’arte, lei, ex moglie di Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni. I due sono stati insieme tantissimi anni e poi hanno affrontato un divorzio terribile, per il dispiacere dei loro fans che li seguivano da quando si erano messi insieme. I due hanno anche una figlia insieme, e in qualche modo stanno cercando di recuperare un rapporto amichevole per il bene della bambina. Intanto Clizia e Paolo si vivono insieme la loro storia d’amore, che dopo mesi procede a gonfie vele. Ma c’è un matrimonio in arrivo?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto sposi? Lei sui social: “Paolo non ti spaventare!”

Oggi Clizia ha deciso di andare a fare un giro in un negozio di abiti da sposa, pubblicando anche i video nelle sue storie di Instagram. Ha taggato prontamente il suo fidanzato, scrivendo: “Paolo, non ti spaventare!”. Inutile dire che i loro fans si sono fatti tantissimi film a riguardo, perché reputano strano che Clizia sia entrata in un negozio del genere così a caso. Forse non ci sarà un matrimonio in arrivo, ma se lei ha il desiderio di sposare Paolo e lui ricambia questa volontà, potrebbe arrivare una proposta di matrimonio davvero a breve.

Il nome di Clizia è salito subito in tendenza su Twitter, perché tutti hanno cominciato a scriverle messaggi. “Smettila di farci prendere questi infarti, come puoi entrare in un negozio di abiti da sposa all’improvviso?”.