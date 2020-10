Focolaio in un istituto del Piovese dove l’Ulss ha deciso di intervenire dopo la positività di un professore, 15 i ragazzi risultati positivi e finiti in isolamento

Tamponi rapidi ieri all’Istituto “Einstein” di Piove di Sacco, nel padovano, dove un docente è risultato positivo al Covid-19. L’Ulss 6 Euganea – con il Distretto socio-sanitario n. 3 Padova Piovese – ha tempestivamente attuato il “Protocollo operativo per la gestione dei contatti di caso confermato Covid-19 all’interno delle scuole” predisposto dalla Regione Veneto dal 2 ottobre scorso, documento che fornisce le linee guida per gli operatori dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e dei Distretti socio-sanitari del territorio regionale.

L’equipe ha fatto i tamponi a 93 studenti, 15 sono risultati positivi di cui 9 in una classe, 3 in un’altra e 3 in un’altra ancora, 0 nell’ultima. Per le tre classi è scattato da ieri per 14 giorni, l’isolamento domiciliare. È stato eseguito il tampone rapido anche su 3 insegnanti, tutti negativi.

LEGGI ANCHE -> Coronavirus, sul vaccino l’Oms annuncia una nuova data

“Il modello organizzativo predisposto dalla Regione ha degli indubbi vantaggi – rileva il Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta -, non solo perché il test rapido dà un risultato immediato ed evita quarantene non necessarie, ma in quanto agevola da una parte la continuità didattica e dall’altra l’organizzazione familiare, dimostrandosi una efficace pianificazione di sistema”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.