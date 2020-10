Emily Ratajkowski esagera sui social network: la bellissima modella indossa un vestitino da infarto e mette le sue splendide gambe in mostra.

Emily Ratajkowski è sicuramente una delle donne più desiderate al mondo. La supermodella è piena di fascino e di sensualità e sa come deliziare la sua platea sul web. La 29enne è strepitosa e le sue curve esplosive sono letteralmente da infarto. Emily è attivissima sui social network e poco fa ha messo in rete uno scatto straordinario in cui indossa un vestitino stupefacente.

Lo strepitoso scatto di Emily Ratajkowski: che bomba sexy