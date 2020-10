Enna: disabile positiva al Covid19 violentata e incinta

Una giovane di Enna, disabile e risultata positiva al Covid, viene violentata e adesso è incinta

Un incubo senza fine quello di una giovane disabile di Enna. Lo scorso aprile, la ragazza è risultata positiva al coronavirus; isolata in pieno lockdown presso la struttura specializzata all’Oasi Troina, nella provincia di Enna, è stata violentata e risulterebbe incinta.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Enna, per cercare di ricostruire l’accaduto. L’inizio della gravidanza risalirebbe ad aprile e coinciderebbe con il periodo di positività al coronavirus, quando la struttura in cui era ospite era da considerarsi zona rossa.

Intanto, la Questura di Enna sta indagando per ricostruire la vicenda: medici, infermieri e personale interessato nonché chiunque sia stato in contatto con la giovane sono stati interrogati per far luce sull’accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> COVID-19, IL RISULTATO DEL TAMPONE A SILVIO BERLUSCONI

Enna: la Procura indaga sulla violenza subita da una disabile

La questura di Enna sta cercando di far chiarezza sulla triste vicenda di cui è stata vittima una ragazza disabile. Affetta da gravi disturbi mentali, la giovane ha subito una violenza sessuale presso la struttura sanitaria che la ospitava durante il periodo del lockdown.

La struttura in quel periodo era diventata zona rossa per via dei numerosi casi di positività: anche la ragazza era risultata positiva. Sul caso, adesso, indaga anche la Scientifica. La giovane, infatti, risulta incinta e dovranno essere eseguiti gli opportuni prelievi del DNA.

Si indaga, infine, anche su quanti avrebbero dovuto vigilare sui reparti della struttura sanitaria al fine di individuarne le responsabilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> COVID-19, SEI CASI DI POSITIVITÀ A SCUOLA: CHIUSO PER SANIFICAZIONE UN LICEO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter