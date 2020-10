Eva Grimaldi, la verità su Gabriel Garko: “La nostra una relazione senza precedenti”

L’attrice Eva Grimaldi torna a parlare di sè in un’intervista, ma quando affronta il discorso Gabriel Garko, non si trattiene…

Le lunghe telenovele legate ai sentimenti incostanti dei vip del mondo dello spettacolo sono sempre all’ordine del giorno. Oggi è il momento dell’attrice veronese, Eva Grimaldi. Durante un’intervista in esclusiva, l’attrice 59enne di Nogarole Rocca l’ha “toccata piano” sul legame sentimentale con l’attore Gabriel Garko.

L’attrice fa un excursus della sua vita, spiegando ai medìa come è riuscita a fare carriera e inserirsi nel complicatissimo mondo dello spettacolo. “Prendevo anfetamine” – ha affermato la Grimaldi, che ricorreva agli “estremismi” della vita, “…pur di apparire come volevano gli addetti”.

Non solo, la nostra Eva si è anche circondata di cattive abitudini di vita e soprattutto di un giro di amicizie non pulito, in giro per Roma. Il tutto, per un obiettivo che al termine della tempesta più burrascosa che ci possa essere è stato raggiunto in maniera soddisfacente.

Non è che fosse la bellezza “disegnata ad arte” come lei stessa afferma, “nonostante mi sia rifatta il seno per ben otto volte!”. Dopodichè l’attenzione di è spostata sull’attore 48enne piemontese, suo punto di riferimento nel lavoro e…nella vita.

LEGGI ANCHE —–> Federica Panicucci, tacco a spillo e vestito stretto nero, estasiante – Foto

La storia tra Eva Grimaldi e Gabriel Garko: un amore incompreso