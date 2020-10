Filippa Lagerback, blazer di lana caldo e un sorriso che ammalia – FOTO

La showgirl Filippa Lagerback ha condiviso alcuni scatti insieme al suo amato Whisky mentre sono insieme a camminare, lei è splendida come sempre

Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva volto noto di “Che tempo che fa”, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. Dopo aver iniziato la carriera come fotomodella, intraprende la strada dello spettacolo, lanciata nel 1993 dallo spot pubblicitario della birra Peroni.

Filippa Lagerback è una bellissima donna che però non ama molto essere al centro della scena, condivide poco della sua intimità e quando lo fa è una festa per i follower che la seguono. Lei ama moltissimo il suo cane (che ha anche un profilo social @whiskybossari) e ieri ci ha deliziato con uno scatto in sua compagnia.

In occasione della campagna lanciata da Purina “We Are Better with Pets”, in un’intervista lasciata a Vanity Fair nel maggio 2016, Filippa così si esprimeva: “Il mio impegno sarà quello di sfruttare i miei social network per condividere l’amore e il rispetto per tutti gli animali da compagnia come Whisky, che da un anno porta una gioia immensa nella mia vita e in quella della mia famiglia”.

“Whisky proviene dall’allevamento Tristano e Isotta di Oleggio, in provincia di Novara. Prima di scegliere la razza adatta alla nostra famiglia abbiamo studiato e ci siamo informati su molti tipi di cani, alla fine il cocker spaniel sembrava la giusta scelta per noi. Inutile dire che avevamo ragione, è il membro della famiglia più coccolato in assoluto e ci ricambia con tanto, tantissimo amore”.

Filippa Lagerback, bella e solare nell’ultimo scatto sui social