Franceska Pepe torna al Grande Fratello? L’indizio non lascia dubbi

Franceska Pepe torna al Grande Fratello Vip? L’indizio non lascia dubbi. La modella è uscita soltanto lunedì, ma il televoto è stato messo in discussione dal Codacons

Franceska Pepe rientra nella casa del Grande Fratello Vip? Tutto è successo dopo la sua eliminazione nella casa più spiata d’Italia: dopo il televoto che vedeva Franceska come eliminata, è scoppiato il putiferio sui social. Alcuni utenti hanno fatto notare che tanti voti sono arrivati da parte del pubblico spagnolo, che hanno raggirato il sistema usando il VPN, in quanto la redazione non accetta voti che arrivano da territorio che non è italiano. Il Codacons ha denunciato la cosa e nelle ultime ore c’è stato il secondo conteggio dei voti: una cosa che non era mai successa nella storia del programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Grande Fratello Vip pronto a riaccogliere Franceska Pepe dopo il conteggio dei voti?

Dunque, c’è la possibilità che Franceska rientri in casa e che l’eliminata sia proprio Adua. Sono stati gli spagnoli a salvare la Del Vesco, che infatti si è salvata per un pelo. Nessuno ci stava sperando più, sembra impossibile una cosa del genere, eppure c’è un indizio che sta facendo sperare tantissimo gli utenti di Twitter: in molti hanno notato che Franceska è sparita dai social da 24 ore. Come ben sanno tutti, per alcuni giorni prima di entrare nella casa del GF Vip, bisogna smetterla di usare i social e stare per un po’ di giorni in albergo e in isolamento. Cosa sta succedendo? La Pepe si sta preparando a rientrare nella casa?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

Non ci resta che aspettare venerdì per capire cosa sta succedendo. I telespettatori sarebbero molto felici di riaccogliere la concorrente nella casa, perché creava tante dinamiche diverse e particolari che intrattenevano il pubblico.