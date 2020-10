Gabriel Garko beccato con il suo nuovo fidanzato: ha 23 anni – FOTO

Gabriel Garko beccato con il suo nuovo fidanzato: ha 23 anni. Dopo il coming out, l’attore non ha più paura di farsi vedere insieme al suo nuovo compagno

Gabriel Garko sta frequentando un nuovo uomo: è Gaetano, un ragazzo di 23 anni napoletano che lavora nell’ufficio scali all’aeroporto di Malpensa. L’attore dopo il coming out è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e ha raccontato tutta la verità: alla fine dell’intervista ha rivelato di aver cominciato da poco a frequentare una persona con cui sta molto bene, e che voleva tenere nascosta ancora un po’ non per qualche motivo in particolare, ma perché d’altronde è sempre stato un ragazzo riservato.

Gabriel Garko riparte da Gaetano: dopo il coming out non si nasconde più

Gaetano è la sua nuova fiamma, ma non di certo la prima! A Verissimo Gabriel ha raccontato di aver avuto due storie importanti. La prima con Riccardo, un ragazzo che ha accettato di avere una relazione con lui per 11 anni in gran segreto. In lacrime ha raccontato di aver fatto tanto male a questo ragazzo, perché non potevano stare insieme alla luce del sole e non potevano neanche uscire insieme. E perché lui la mattina doveva sgattaiolare via dal letto per non farsi vedere dalla governante. Anche gli amici non dovevano sapere nulla della loro relazione, e non erano liberi neanche quando si vedevano con loro.

La seconda invece con Gabriele Rossi, conosciuto sul set. Si sono lasciati ma sono rimasti in buoni rapporti, lui ha dichiarato: “Ci sentiamo tutti i giorni. Abbiamo scoperto che ci vogliamo bene più da amici che come qualcosa in più”. La storia con Gabriele si era già capita, infatti è stata proprio quella a rendere il suo il segreto di pulcinella.