Gemma Galgani, malore a Uomini e Donne: Tina chiama il dottore. Durante la puntata andata in onda oggi, la dama si stava per sentire male quando il cavaliere le ha dato il due di picche

Gemma Galgani oggi in studio è arrivata con tanti buoni propositi per Paolo, il suo “nuovo” corteggiatore di Uomini e Donne. Gli ha organizzato un’esterna a sorpresa per cercare di recuperare il loro rapporto che negli ultimi giorni stava davvero tanto peggiorando: l’interesse per lui però era troppo forte per rinunciarci così, all’improvviso. Sembrava andare finalmente tutto bene, ma quando Paolo è entrato in studio le cose sono tragicamente precipitate.

Gemma Galgani viene rifiutata dal suo cavaliere: scoppia in lacrime in puntata

Paolo infatti ha ringraziato Gemma per l’esterna ma le ha detto di voler comunque interrompere la loro conoscenza. Lei ci è rimasta molto male ed è scoppiata in lacrime, non riusciva neanche a parlare, tanto è vero che Tina Cipollari ha provato a chiamare un medico per farla visitare. Lui ha detto che la reputa pesante, che non hanno nulla in comune, che è arrivato in studio per conoscerla ma è rimasto deluso perché non era come si aspettava. Lei ha provato a recuperare in ogni modo ma non c’è stata via di scampo. Paolo ha deciso ufficialmente di mettere fine alla loro relazione.

Armando è intervenuto, mentre Gemma era in lacrime: “Piange perché si sente presa in giro. Paolo è venuto qua per corteggiarla, poi sono arrivate le due signore e l’ha mollata. Fa bene a sentirsi presa in giro perché è questo quello che fanno” ha detto il cavaliere. “Voi credete ancora alla favola che Nicola è arrivato perché era innamorato di Gemma?”.