La bravissima e bellissima Giorgia Rossi dà spettacolo con l’abbigliamento scelto per allenarsi in palestra. Lei è una vera e propria meraviglia.

Visualizza questo post su Instagram Gym trainer. Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:58 PDT

La Giorgy ci porta in palestra con lei: è Giorgia Rossi, che si fa vedere in tenuta sportiva di colore scarlatto. E se non dovesse bastare il colore sgargiante della sua tuta ad attirare l’attenzione, allora ecco che interviene lei. Che in realtà basta ed avanza per far fermare il mondo.

La 33enne romana, volto di punto della redazione sportiva di SportMediaset, da tanto tempo ormai colpisce per la sua eleganza, per il garbo e la disinvoltura mostrate davanti alle telecamere e per la sua preparazione. Inutile negare però che siano anche e soprattutto le sue qualità estetiche a balzare agli occhi. Bionda, dal fisico slanciato, sinuoso e perfetto, la Giorgy è un vero e proprio splendore. Possiamo ammirarla anche in altre fotografie dove lei fa sfoggio di tutta la sua femminilità. Sono foto fantastiche.