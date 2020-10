Giulia De Lellis e il post che preoccupa i fan: “Mi chiudo in clinica”

La nota influencer Giulia De Lellis nelle sue stories di Instagram ha allarmato i suoi follower facendo sapere che si trova in ospedale per degli accertamenti

Se si parla di regine di Instagram si parla anche di Giulia De Lellis, 24 anni, approdata nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Uomini e Donne. Si tratta di una delle influencer più affermate ed apprezzate del momento, anche dopo aver scritto con Stella Pulpo il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, uno dei libri più venduti in Italia nel 2019.

Dopo l’estate turbolenta con Andrea Diamante, i Damellis sono ufficialmente tornati. A darne la prova sono stati loro stessi che sui social sono tornati a cambiarsi like e commenti come erano soliti fare un tempo. A dimostrarlo è stato lui, che pare debba entrare al Grande Fratello Vip con Ignazio Moser, commentando l’ultimo post di lei che mostra il piccolo di casa, Tommaso.

Sempre in prima linea a condividere con i suoi adorati sostenitori tutto ciò che riguarda la sua beauty routine non ha potuto fare a meno di raccontare loro anche di un problema che, da diversi anni, ha alla sua pelle. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, la De Lellis ha deciso di condividere una foto completamente senza trucco. Ebbene si. Senza alcun tipo di abbellimento estetico e completamente senza filtri, la romana ha letteralmente conquistato tutti.

Giulia De Lellis, “Sono ipocondriaca pesante quindi sono in para”