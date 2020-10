Grande Fratello, rissa nella notte: un dettaglio sconvolge i telespettatori. Stanotte Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno litigato, ma non è come pensate

Il Grande Fratello Vip sarebbe una noia mortale se non ci fosse Tommaso Zorzi a ravvivarlo. L’influencer ieri ha dichiarato: “veniamo pagati per stare qua, percepiamo un cachet, non possiamo stare senza fare niente” e pare aver preso alla lettera questa promessa che ha fatto. Infatti ieri sera, erano circa l’una di notte, quando insieme a Francesco Oppini ha organizzato uno scherzo che ha fatto spaventare tutti gli inquilini nella casa. Durato poco più di un minuto, ha divertito tutti i concorrenti ma anche i telespettatori che stavano ancora guardando la diretta.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sfiorano la rissa al Grande Fratello Vip: era tutto uno scherzo

All’improvviso hanno cominciato ad urlare, per un motivo a tutti sconosciuto. Tommaso era lì che lo insultava mentre Francesco, apparentemente calmo, stava seduto vicino al tavolo e rispondeva con voce piatta. La paura è arrivata quando Francesco si è alzato, si è sfilato la giacca che aveva addosso e si è avvicinato all’influencer in maniera minacciosa. A fermarlo sono stati Enock, Pierpaolo e addirittura Elisabetta Canalis che spaventata da una eventuale squalifica ha provato a mettersi in mezzo. A quel punto i due hanno ceduto e sono scoppiati in una fragorosa risata, prendendosi gli insulti dai loro amici che si erano davvero spaventati nel vederli in queste condizioni.

“Mi avete spaventata, ho pensato che sarebbe successo un casino, squalifiche e altra roba” ha protestato Elisabetta dopo la lite. Anche Pierpaolo, divertito, ha protestato un po’: “Stasera non avevate niente da fare e avete deciso di mettere su tutto questo?”. Intanto Francesco e Tommaso continuavano a ridere.