Grande Fratello, scherzo a Maria Teresa finisce male: lacrime e paura

Grande Fratello Vip, scherzo a Maria Teresa finisce male: lacrime e paura. Oggi gli inquilini hanno deciso di fare uno scherzo alla Ruta, ma hanno dovuto terminarlo prima del previsto

“Organizziamo uno scherzo a Maria Teresa?” ha chiesto ieri Tommaso Zorzi, durante la diretta del Grande Fratello Vip. E così è cominciato tutto. “Dobbiamo anche coinvolgere Guenda, ovviamente“. E così ieri è cominciato tutto. Guenda ha rivelato a sua madre che lei e Pierpaolo avevano cominciato a guardarsi in un modo strano durante la giornata e lei ha cercato subito di allontanare sua madre da questa idea, perché sappiamo tutti che Pierpaolo è interessato ad Elisabetta Gregoraci. Oggi, dopo pranzo, lo scherzo è cominciato: Elisabetta ha beccato Pierpaolo e Guenda a letto insieme, mentre Maria Teresa lavava i piatti.

Maria Teresa Ruta ha subito uno scherzo da parte dei suoi coinquilini al Grande Fratello Vip

La finte lite (scherzo a MTR) tra Elisabetta, Pierpaolo e Guenda davanti a Maria Teresa Ruta che trova la figlia nel letto con Pierpaolo.#GFVIP pic.twitter.com/zUzNvtJgBr — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 7, 2020

Elisabetta ha chiamato subito Maria Teresa, dicendole che sua figlia non si è comportata proprio bene. Poi ha attaccato Pierpaolo, chiedendogli di lasciarla in pace in puntata, perché è palese che non prova alcun interesse per lei. Maria Teresa, vittima dello schermo, è rimasta lì impassibile e ha cominciato con grande stupore di tutti, a piangere. Lo scherzo avrebbe durato 30 minuti: vedendo la conduttrice in queste conduzioni, i ragazzi sono corsi da lei e le hanno detto che era tutto uno scherzo. Lei si è subito ripresa e ha cominciato a ridere con i ragazzi, abbracciandoli.

Maria Teresa dopo si è sfogata con i ragazzi: “Io non avevo capito nulla. E non mi importava di Pierpaolo, anche se non sarebbe stato carino buttarsi nel letto con mia figlia quando fino a ieri cercava Elisabetta. Ero soltanto dispiaciuta per la figura che ci stava facendo Guenda”.