Grande Fratello Vip da un annuncio importante: inquilini in lacrime

Il Grande Fratello Vip è cominciato in un periodo storico particolare, o almeno questa edizione, perché l’altra si è conclusa con un lockdown che ci vedeva tutti chiusi in casa. I concorrenti della scorsa edizione sono usciti e si sono ritrovati catapultati in una realtà parallela, a cui loro non erano affatto abituati. Quelli di questa edizione, invece, sono entrati con una quarantena terminata relativamente da poco tempo e con la speranza di uscire in un mondo migliore e senza più una pandemia che ci tiene ancora costretti ad alcune restrizioni importanti.

Grande Fratello da un annuncio ai concorrenti: “Potrete chiamare casa”

Proprio per questo motivo, la produzione del programma ha preso una importante decisione che è stata comunicata a Pierpaolo Pretelli. Il ragazzo ha poi letto il comunicato ai suoi coinquilini: “Siete entrati nella casa in un periodo particolare. Per questo motivo, chi ha dei figli, ha la possibilità di fare una telefonata in confessionale”. Appena lette queste parole, tutte le mamme della casa sono scoppiate in lacrime al pensiero di poter risentire i propri figli. La stessa Elisabetta Gregoraci, che si è commossa molto quando ha saputo di avere la possibilità di parlare con suo figlio Nathan Falco.

Per un momento qualcuno si è anche preoccupato, temendo che la situazione con il covid fuori fosse peggiorata. Altri, invece, hanno detto che se fosse così sicuramente entrerà Signorini a parlare con loro come è successo nella scorsa edizione che c’è stata nel bel mezzo della pandemia mondiale.