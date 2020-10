GF Vip, la lettera di Briatore potrebbe essere falsa: lo scoop a Mattino 5

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una sorpresa dall’ex compagno Flavio Briatore. A Mattino 5 arriva pero’ lo scoop, la lettera potrebbe essere falsa

Nelle ultime settimane Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati a far parlare dopo l’entrata al Grande Fratello Vip della showgirl. All’interno della casa la Gregoraci si è lasciata andata a diversi commenti nei confronti dell’ex marito che hanno scatenato la sua reazione. Uno scambio di attacchi a distanza che sembrava aver trovato pace nel corso dell’ultima puntata dopo una lettera scritta, apparentemente, dall’imprenditore.

La lettera di Flavio Briatore potrebbe essere falsa

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una sorpresa da Flavio Briatore che ha voluto recapitarle una lettera per cercare di mettere una toppa alle discussioni delle ultime settimane. Nelle sue parole si leggeva la volontà di rispettarsi per il bene del loro figlio e non rinnegare gli anni passati insieme. La lettera si concludeva con un “Ti voglio bene e continuerò a volertene“. Sul momento alcuni hanno pensato fosse un tentativo di riappacificazione, per altri la volontà di mettere a tacere la Gregoraci che insinuava di voler fare delle rivelazioni sull’imprenditore.

Ora a Mattino 5 è spuntato un ulteriore dubbio, ossia che la lettera sebbene portasse la firma di Briatore non sia stata scritta proprio da lui. A lanciare lo scoop il paparazzo Maurizio Sorge, ospite nel salottino di Federica Panicucci. Secondo lui infatti quelle parole sarebbero state scritte da qualcun altro, così come quelle di Gabriel Garko nei confronti di Adua Del Vesco. Su chi potrebbe esserci dietro a tutto questo pero’ non è stato dichiarato. Arriverà la smentita da parte dei diretti interessati?

Nel frattempo la Gregoraci continua il suo percorso nella casa avvicinandosi ogni giorno di più a Pierpaolo Pretelli, seppur tra tira e molla. Oltre alla sua relazione con Briatore fuori dalle mura del Grande Fratello Vip sembrano spuntare inoltre continue segnalazioni su ex fidanzati e amori che la showgirl avrebbe tenuto lontano dai riflettori in passato.

