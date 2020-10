Ha vinto la terza edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

È stato decretato vincitore della terza edizione di X Factor ed è uno dei maggiori artisti lanciati da un talent show. Di chi si tratta e il suo percorso dagli esordi a oggi

Nel dicembre del 2009 andava in onda la finale della terza edizione di X Factor condotta da Francesco Facchinetti. A vincere fu un giovane ragazzo di Ronciglione che stupì il pubblico per la sua straordinaria voce. Si tratta di Marco Mengoni che alzò la coppa del talent e ricevette anche il premio della critica. La sua passione per la musica nasce dall’infanzia e già nel periodo adolescenziale inizia a muovere i primi passi nel canto. Per alcuni anni si è esibito nei locali di provincia ma la sua vera occasione arriva nel 2009 quando decise di tentare la strada di X Factor. Tra i giudici fu Morgan, al quale era stata affidata la categoria dei giovani, a decidere di dargli una possibilità. Settimana dopo settimana conquistò pubblico e giuria con esibizioni del calibro di artisti affermati. La sua vittoria fu solo l’inizio di una percorso tutto in salita.

Marco Mengoni, da X Factor alla conquista della scena musicale

Al termine del programma venne pubblicato il primo EP di Marco Mengoni, “Dove si vola“, che ottenne il disco di platino. La terza edizione di X Factor introdusse una nuova regola: il vincitore avrebbe partecipato di diritto all’edizione successiva del Festival di Sanremo nella categoria dei Big. Un’incredibile occasione per il cantante che debutta sul palco dell’Ariston con il brano “Credimi ancora“. Si aggiudica il terzo posto nonostante buona parte del pubblico lo avrebbe voluto persino vincitore. Per quello si dovrà attendere il 2013 quando con “L’essenziale” si porta a casa la vittoria del Festival. Con lo stesso brano rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest, finendo in settima posizione.

Solo un anno dopo X Factor viene nominato agli MTV Europe Music Awards nella categoria “Miglior artista italiano” che vincerà nel 2010, nel 2011 e nel 2013. È stato anche il primo artista italiano a portarsi a casa il titolo di “Miglior artista europeo“.

Nel frattempo ha continuato a pubblicare album e tutti, da Solo 2.0 a Pronto a Correre, da Parole in circolo ad Atlantico, hanno debuttato al primo posto della classifica FIMI. Tra dischi di platino e riconoscimenti, Mengoni si fa largo sulla scena musicale italiana e anno dopo anno la sua musica e il suo talento lo portano a riempire le arene di tutto il Paese. Ad oggi è senza dubbio uno degli artisti più amati, seguiti e apprezzati e i numeri che continua a ottenere non smettono di dimostrarlo.

