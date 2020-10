In ospedale con sintomi compatibili con il Covid. Rifiutano il tampone

Covid. Donna rifiuta di fare il tampone in ospedale a Verona manifestando sintomi compatibili da contagio. Il plauso del marito

E accaduto nell’ ospedale di Borgo Trento a Verona. Una donna si è recata presso il nosocomio manifestando una forte bronchite al punto di dover adoperare il respiratore. Alla richiesta dei medici di sottoporla a tampone per verificare la presenza di Coronavirus, la signora si è rifiutata categoricamente, impedendo ai sanitari di fare questo importantissimo test.

Il marito, Gianluca Caneva, ex carabiniere, ha appoggiato la consorte scrivendo su Facebook un post opinabile: “Onore a mia moglie e a tutte le persone intelligenti che non si fanno intimorire.” Ha descritto le condizioni della donna, affetta da bronchite e sinusite ma senza innalzamento della temperatura corporea. “È stata attorniata dagli operatori sanitari presenti per essere trasportata nelle strutture, addirittura sedandola. Ma non ci sono riusciti.”

LEGGI ANCHE –> Covid-19, il virologo Crisanti: “I provvedimenti del Governo? Giusti”

Covid. Coniugi rifiutano il tampone, il biasimo sul web

Caneva ha sottolineato in post successivi di sentirsi sotto dittatura sanitaria e ha descritto la situazione di pandemia come “una farsa”, adducendo fatti esplicativi come la guarigione dell’ex premier Silvio Berlusconi.

La moglie ha poi raccontato la sua versione al Corriere del Veneto. “Avevo difficoltà a respirare ma sono sicura di non avere il Coronavirus, non ho febbre” – ha dichiarato. A quanto pare si sarebbe sottoposta al tampone, ha infatti detto: “Pretendevano che rimanessi chiusa in una stanza ad aspettare il risultato. Ho preferito tornare a casa”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, sul vaccino l’Oms annuncia una nuova data

Il marito ha successivamente scritto a mezzo social di non essere un negazionista, semplicemente, secondo lui, il virus è un’influenza più forte, non è letale. Molti i commenti di biasimo al loro indirizzo: “Oltre ad essere degli ignoranti siete anche noncuranti del vostro prossimo. Visto e considerato che non avete voluto il test Covid che diamine ci siete andati a fare in ospedale? Curatevi su google e lasciate spazio a chi ne ha veramente bisogno”, “È vergognoso che un appartenente all’Arma si comporti così e ostacoli le normali procedure sanitarie per impedire la diffusione del contagio, dimostra di non avere il minimo rispetto per il prossimo e senso civico.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.