Le Iene svelano se Federica Pellegrini è incinta: il risultato del test

Federica Pellegrini incinta? Ci pensano Le Iene a rispondere a questa golosa domanda da gossip con il test di gravidanza svelato a fine intervista

Federica Pellegrini è una dei vip che è caduta sotto le “grinfie” de Le Iene nella loro prima puntata di stagione, andata in onda ieri sera su Italia 1 condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. È la campionessa di nuoto che si sottopone all’intervista singola e accetta di rispondere alle domande scomode del team.

Molti gli argomenti che si sono toccati, della sua vita lavorativa e privata, dalle olimpiadi al doping, fino al sesso per arrivare a chiedere se Federica sia oppure no incinta. Al primo colpo lei smentisce ma Le Iene la sfidano e le chiedono di fare il test di gravidanza insieme a loro dando il risultato alla fine dell’intervista. La campionessa accetta la sfida e va avanti. Per lei un vero e proprio test rapido di gravidanza.

Del resto oggi è anche un po’ una sorta di trend mostrare il test. A mostrarlo solo nella settimana scorsa la nota influencer Chiara Ferragni che dopo la notizia di diventare mamma bis ha condiviso sui social il video di quando insieme a suo marito Fedez hanno effettuato il test. E per la Pellegrini cosa sarà successo?

Federica Pellegrini incinta, l’esito del test e le olimpiadi

Federica Pellegrini è incinta oppure no? Ci hanno pensato Le Iene a dare a tutti i suoi fans questa risposta. Per molto tempo la campionessa italiana di nuoto ha tenuto il suo amore lontano da occhi indiscreti. Ma è di queste ultime ore lo “scoop” delle prime foto che la ritraggono, finalmente, insieme al suo allenatore Matteo Giunta.

I due sono usciti allo scoperto mostrandosi pubblicamente nonostante si parlasse di loro due insieme da moltissimo tempo. Secondo i ben informati i due starebbero insieme addirittura da circa 3 anni e hanno fatto di tutto per mantenere il loro amore nascosto. Matteo Giunta è, infatti, il cugino di Filippo Magnini, l’ex di Federica Pellegrini, compagno da diverso tempo di Giorgia Palmas e da poco diventato papà di Mia.

Se è impegnata questo non significhi che aspetti un bambino. Il risultato del test, mostrato a fine intervista, è infatti negativo. Federica è felice con il suo Matteo ma per il momento la concentrazione è tutta rivolta alle Olimpiadi, spostate per via del Covid al prossimo anno.

Questa per lei sarà la sua ultima competizione, poi abbandonerà la nazionale italiana. Per un bambino dunque c’è tempo.

