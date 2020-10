Matrimonio a prima vista: una coppia annulla prima del gran giorno

Cominciata la nuova stagione di Matrimonio a prima vista e una coppia si è già ritirata prima di arrivare all’altare

Il programma dove due sconosciuti si incontrano e devono sposarsi è iniziato. Matrimonio a prima vista è il nome del programma che dovrebbe far trovare l’anima gemella per sempre. Sono molte le difficoltà che queste coppie devono affrontare prima del gran giorno, e quest’anno anche le problematiche riguardanti il Covid-19 che hanno reso il tutto più complicato. Una coppia infatti ha già rinunciato a coronare il sogno del matrimonio. La coppia formata da Luca e Maddalena ha abbandonato il programma.

La coppia che ha abbandonato il programma, lei doveva scegliere tra il suo lavoro o il matrimonio

Luca imprenditore e Maddalena riabilitatrice psichiatrica, scelti tra numerosi concorrenti per iniziare questo viaggio che li avrebbe condotti all’altare. Tuttavia il lavoro di Maddalena creava impedimenti al programma, infatti il suo mestiere la esponeva a grandi rischi di contagio da Coronavirus. Per questo motivo la redazione di Matrimonio a prima vista ha chiesto alla giovane 26enne di scegliere. Continuare con il programma e lasciare temporaneamente il suo lavoro, oppure abbandonare il programma.

La ragazza ha però scelto il suo lavoro giustamente, che già prima era difficile tenersi una buona posizione, ora con il Covid è ancora più difficile. Pertanto anche Luca ha dovuto abbandonare il programma. I due che erano una coppia promettente della stagione, non avranno però mai occasione di conoscersi e sposarsi. Al loro posto parteciperanno Sitara e Gianluca, lei cassiera e lui Concept Artist.

Chissà se a questa coppia riuscirà ad arrivare fino in fondo, oppure se anche loro saranno baciati dalla sfortuna. Intanto aver avuto la possibilità di essere ripescati e partecipare effettivamente al programma è un buon passo. Peccato invece per Luca e Maddalena che non sapranno mai come sarebbe potuta andare a finire.

