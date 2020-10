Michela Quattrociocche, neonato tra le braccia: i fan sognano – Foto

Michela Quattrociocche fa sognare i fans: neonato tra le braccia dell’attrice, cicogna in arrivo? I fans sognano, foto.

Visualizza questo post su Instagram Cresci troppo in fretta ❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 7 Ott 2020 alle ore 11:07 PDT

Michela Quattrociocche incanta tutti mostrandosi con una neonata tra le braccia. Nessuna cicogna in arrivo per l’attrice che, mamma di Aurora e Diamante, nate dal suo matrimonio, oggi finito, con Alberto Aquilani, ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi una vecchia foto. “Cresci troppo in fretta”, ha scritto la Quattrociocche nella didascalia che accompagna la foto qui in alto in cui mostra la sua bambina ieri, quando piccolissima, la stringeva tra le braccia, ed oggi che è cresciuta ed è una piccola donnina a cui insegna tutto ciò che deve sapere dalla vita.

Un bellissimo ritratto di famiglia per Michela Quattrociocche che dedica tutte le sue attenzione alle sue figlie, seguendone ogni passo. Entrambe bellissime, mamma Michela e la sua piccola donna, incantano i fans che le trovano assolutamente splendide nella loro semplicità e complicità.

“Stupende”, “Bellissime”, “Che carina che sei, sembri una bimba pure tu“, scrivono i fans e c’è anche chi vede una grande somiglianza tra la piccola e papà Alberto Aquilani.

Michela Quattrociocche, voglia di allargare la famiglia?

Visualizza questo post su Instagram Sei parte di me Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 23 Set 2020 alle ore 12:23 PDT

Dopo la separazione da Alberto Aquilani, Michela Quattrociocche che ha incantato tutti con una camicia bianca e uno sguardo irresistibile, ha ritrovato l’amore con Giovanni Naldi con cui ha trascorso l’estate tra giornate al mare all’insegna della serenità e dell’amore. Felice e innamorata del nuovo compagno, l’attrice avrà voglia di allargare la famiglia?

Visualizza questo post su Instagram Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te ❤️ Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:54 PDT

Per il momento, la Quattrociocche si gode la sua nuova storia d’amore e le sue bambine che, da quando sono nate, hanno riempito la sua vita facendola crescere come donna. Sempre bellissima, realizzata nel privato e nel lavoro, l’attrice si gode tutti i doni che la vita le ha fatto e continua a farle, sostenuta anche da tutti i suoi fans.