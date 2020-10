MTV EMA 2020: Lady Gaga la più nominata, in lizza anche Irama ed Elettra Lamborghini

Annunciate le nomination per gli MTV EMA 2020: come ogni anno presente anche la categoria del miglior artista italiano. Ecco chi c’è in lizza

Gli MTV EMA si terranno il prossimo 8 novembre e per il pubblico è giunto il momento di votare i propri preferiti e decretare i vincitori delle categorie in gara. Sono state annunciate le nomination di questa edizione che si terrà nonostante le restrizioni dovute al periodo. Con molte probabilità le modalità di svolgimento saranno simili a quelle dei Video Music Awards, con gli artisti ospiti in collegamento da diverse location. Ma veniamo ora ai nominati e scopriamo chi ha ricevuto più nomine e chi si contenderà la vittoria per il miglior artista italiano.

LEGGI ANCHE -> Tiziano Ferro, le prime immagini esclusive del suo documentario “Ferro”

Nomination MTV Europe Music Awards 2020

Ancora una volta a prevalere Lady Gaga che ottiene il titolo di più nominata, l’artista è infatti presente in ben cinque categorie comprese quelle di “miglior video” e “miglior canzone“. Seguono Justin Bieber e il gruppo K-Pop dei BTS, con cinque nomination a testa. Come ogni anno agli MTV EMA presente anche la categoria “miglior artista italiano“. A contendersi la vittoria troviamo Irama, Elettra Lamborghini, Diodato, Levante e il giovane Random. Lo scorso anno a prevalere sul fronte italiano fu Mahmood.

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo della musica, muore rock star di fama internazionale

In questa edizione degli Europe Music Awards sono state introdotte anche tre nuove categorie che premieranno il miglior artista latino, il video che ha trasmesso il messaggio migliore e il miglior concerto virtuale. Le votazioni sono attualmente aperte sul sito di MTV mentre i vincitori saranno rivelati l’8 novembre in occasione dell’evento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter