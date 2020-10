Nuovo appello accorato di Anthony Fauci su Twitter

Anthony Fauci, l’immunologo a capo della task force Usa contro il Covid-19: “Avremo fino a 400mila morti. Datemi ascolto”

Torna a parlare Anthony Fauci, immunologo tra i più accreditati a livello mondiale e numero uno della White House Coronavirus Task Force, che in un’intervista a Repubblica solo qualche settimana fa faceva sapere: “Spero che per il Natale 2021 potremo tornare a una qualche forma di normalità”.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, nuovo maxi focolaio in un istituto, 15 ragazzi positivi

Il tempo per tornare alla normalità, chiariva sempre Fauci nell’intervista, “dipende da una serie di fattori. Primo di tutti, il vaccino e la sua efficacia: lo avremo rapidamente e sarà distribuito nel corso del 2021. Quindi: se le persone continueranno a comportarsi in modo adeguato e saranno vaccinate, da qui a un anno cominceremo a esserne fuori”.

Su Twitter ora il nuovo appello del medico: “Se non facciamo quello che è necessario fare in autunno e nel prossimo inverno, potremmo avere 300mila, 400mila vittime del Covid”. È il monito che – in contrasto con le parole di Donald Trump che esorta gli americani a non avere paura del virus ed a non lasciarsi controllare da questo. ll presidente americano Donald Trump, potrebbe avere una “ricaduta” dopo che è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per Covid.

Anthony Fauci, “Forse il 50% di voi mi odia”

Looking ahead, “The models tell us if we don’t do what we need to in the fall and winter, we could have 300,000-400,000 #COVID19 deaths,” Fauci says. #KPUxFauci — American University (@AmericanU) October 6, 2020

Lo ha affermato lo stesso Anthony Fauci, alla luce del ritorno alla Casa Bianca di Trump. “Non sono coinvolto nelle sue cure”. Quindi la situazione americana è alquanto incerta, con le autorità che tra loro non comunicano e gettano sulla popolazione informazione tra le più controverse.

LEGGI ANCHE –> In ospedale con sintomi compatibili con il Covid. Rifiutano il tampone

Nel suo intervento come direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Fauci ha riconosciuto che il suo ruolo e le cose che dice lo hanno reso da mesi obiettivo dell’odio di moltissimi americani insofferenti verso rigide misure di prevenzione. “Forse il 50% di voi mi odia perché pensate che voglia distruggere il Paese – ha detto – ma datemi ascolto per sei settimane o giù di lì e fate quello che dico e vedrete che i numeri scenderanno”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.