Riconoscete una delle bambine in foto? Oggi è una showgirl famosissima

Riconoscete una delle bambine in foto? Si tratta di uno dei volti più noti ed amati della televisione italiana. Scopriamo di chi si tratta

Una delle due bambine nella foto che vi proponiamo è oggi una delle presentatrici più famose del panorama televisivo italiano. Bionda fin da piccola, un sorriso dolce, stretta in un tenero abbraccio alla sorella minore: si tratta di Ilary Blasi.

L’immagine in questione è stata pubblicata dalla stessa showgirl sul suo profilo Instagram nel novembre dell’anno scorso, in occasione del compleanno della sorellina che compiva 30 anni. Scriveva: “Rimarrai per sempre la piccola di casa. Tanti auguri, sorella mia e che la vita ti sorrida.” Melory Blasi ha scelto di condurre una vita fuori dal mondo dello spettacolo; è una professionista che si occupa di disturbi visivi: un’ ortottista ed assistente di oftalmogia.

Visualizza questo post su Instagram

La carriera di Ilary invece è nota a tutti. Classe 1981, esordisce a soli 3 anni quando partecipa ad uno spot di una nota marca di olio. L’esperienza andò così bene che, crescendo, la ritroviamo negli spot di altri marchi famosi (dai giocattoli, alle auto, ai brand alimentari). Partecipa a Miss Italia ma è con il quiz Passaparola su Canale 5 (condotto da Gerry Scotti) che arriva finalmente alla notorietà. Era una delle famosissime Letterine.

Visualizza questo post su Instagram KARMA Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 2 Lug 2020 alle ore 9:23 PDT

Nel febbraio 2006 affianca Giorgio Panariello nella conduzione del Festival di Sanremo e nello stesso anno girerà l’Italia presentando il Festivalbar. Nel 2015 è al timone della nuova stagione de Le Iene, con Teo Mammucari e il Trio Medusa. Il 2016 invece è l’anno della sua conduzione al Grande Fratello Vip.

La sua vita privata è arci nota. E’ sposata dal giugno 2005 con il calciatore Francesco Totti. La coppia ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker, per lei il risveglio è “disgustoso” | Cosa è successo

Visualizza questo post su Instagram

Francesco Totti e Ilary Blasi sono ancora più uniti che mai. L’ultimo post della showgirl li ritrae insieme con una dedica piena d’amore in occasione del compleanno del marito: “A te che hai reso la mia vita bella da morire. AUGURI, soul.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.