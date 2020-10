Rosita Celentano su Instagram commenta il dramma della sorella

Rosita Celentano e la sua dedica tutta dedicata a Rosalinda dopo la sua confessione a Ballando con le Stelle sulla sua malattia avuta a 47 anni

Rosalinda Celentano è una dei grandi protagonisti di questa edizione difficile e tormentata di Ballando con le Stelle. Di lei si è parlato molto. Prima perché ha ballato e continua a farlo insieme ad una donna: la ballerina Tinna Hoffmann.

La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori doveva ballare in coppia con Samuel Peron, il professionista che però resta ancora a casa per via della sua positività al Covid-19 che non gli permette di esibirsi. Le due donne hanno emozionato molto il pubblico e hanno conquistato telespettatori e giuria.

Ma di Rosalinda si è parlato anche per via del suo stato di salute. Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, infatti, la terzogenita Celentano ha confessato di aver avuto un tumore. Un momento difficile della sua vita che ha segnato ulteriormente il suo già difficile rapporto con il suo corpo.

Un passato non certo facile per Rosalinda che è venuto fuori solo ora. A casa a guardarla papà Adriano Celentano, mamma Claudia Mori e sua sorella Rosita che le ha dedicato un bel post su Instagram.

Rosita Celentano, la dedica a sua sorella Rosalinda