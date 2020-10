Da Sonia Bruganelli a Belen Rodriguez: gli haters si scagliano contro i Vip

Moltissimi vip vengono continuamente bersagliati dagli haters per il loro stile di vita “esclusivo”: da Sonia Bruganelli a Belen Rodriguez, ce n’è per ognuno!

Essere Vip non significa soltanto essere riconosciuti per il proprio lavoro e guadagnare popolarità: c’è anche chi, costantemente esposto nel mondo dei social, viene bersagliato per il modo di condurre la propria vita, considerato “esclusivo”. Donne dello spettacolo come Lady Bonolis, Belen Rodriguez o Laura Chiatti vengono criticate senza sosta per ogni minimo aspetto della loro quotidianità: da una semplice frase, ad un banale post in cui mostrano il ciambellone della nonna.

LEGGI ANCHE> Belen scende le scale, lo spacco è da sballo. Devastante Foto

Sonia Bruganelli e Belen: le critiche degli haters

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è da sempre un bersaglio facile per tutti quelli che invidiano il suo stile di vita. Ad essere presa di mira, questa volta, è stata una delle ultime foto postate su Instagram, in cui Sonia indossa con cappello; la didascalia che l’accompagna è la seguente: “Il più vasto territorio da esplorare è sotto il cappello“. Gli utenti, che non aspettavano altra occasione per attaccarla, replicano così: “Speriamo di non trovare solo … pidocchi“.

Anche la splendida Belen Rodriguez sembra essere avvezza alle critiche. Negli ultimi giorni, a seguito delle continue vessazioni da parte di un hater, la showgirl argentina ha sbottato in questo modo: “Ma fatti una vita. Perché non facciamo una cosa? Ti invito a bere un caffè a casa mia e voglio vedere se tutte queste cose me le dici in faccia…“.

LEGGI ANCHE> Paolo Bonolis e il post di Sonia su Instagram con frasi ambigue FOTO

Critiche per Laura Chiatti ed Elena Santarelli: le reazioni