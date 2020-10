Uomo ubriaco lancia un bambino di due anni dalla finestra. Orrore

Un uomo ubriaco ha lanciato nel vuoto un bambino di soli due anni davanti agli occhi terrorizzati dei vicini. La condanna

Si chiama Carl Keany, l’uomo di 29 anni che si è reso colpevole di un fatto gravissimo. La vicenda che lo vede orribilmente protagonista ha avuto luogo a Newbold, nel Derbyshire (Inghilterra).

Keany, bevitore incallito, aveva trascorso come di consueto la serata al pub. Secondo le testimonianze, tornato a casa verso le 18.40, ha iniziato a sbraitare ed urlare contro un bambino di soli 2 anni che si trovava all’interno della dimora. Infuriato, ha preso in braccio il piccolo, facendolo penzolare nel vuoto dal primo piano del palazzo. La distanza tra la finestra e il suolo era di circa 6 metri. Le persone in strada sono accorse immediatamente, scongiurandolo di riportare il bambino dentro casa ma lui, gridando “Ecco, prendetevelo”, lo ha letteralmente gettato giù. Fortunatamente alcuni dei presenti sono stati così tempestivi da bloccare la sua caduta, salvandogli la vita.

Carl Keany ha ricevuto una condanna a due anni e otto mesi. Il giudice Robert Egbuna , che ha presieduto il processo, gli ha detto: “Le tue azioni nei confronti del bambino sono state immorali, terribili. Hai fatto qualcosa che qualsiasi persona di buon senso considererebbe totalmente riprovevole.” Il giudice ha dovuto però considerare che l’uomo era sotto effetto dell’alcool e ha comunque dimostrato rimorso per le sue azioni. E’ stato emesso anche un ordine restrittivo per Keany che non dovrà più entrare in contatto con il bambino.

L’avvocato difensore di Keany, Joe Harvey, ha definito ‘mostruoso’ il comportamento del suo assistito. “Dice che non potrà mai perdonarsi per quello che ha fatto. Questo è un atteggiamento completamente estraneo al suo carattere.”

