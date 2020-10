Valentina Vignali: bellezza pazzesca. Viso d’angelo, un sogno – FOTO

Valentina Vignali, modella, influencer ma soprattutto atleta straordinaria, pubblica uno scatto in bianco e nero strepitoso sul suo profilo Instagram

La cestista italiana Valentina Vignali è nota principalmente per le sue prodezze sul campo da basket. Tuttavia, porta ormai avanti con successo un’altra carriera: quella da influencer. Tanta soddisfazione per lei giunta grazie ai follower che la seguono con ammirazione sui suoi canali social. 2,3 milioni di contatti solamente sull’account Instagram.

Gli scatti pubblicati sono sempre particolarmente eleganti, professionali ma allo stesso tempo la mostrano anche in una mise sensuale e provocante. La Vignali regala squarci della sua vita in ambito lavorativo e privato, con immagini di repertorio o insieme al suo compagno, Lorenzo Orlandi.

Valentina Vignali ha una passione in più che tiene a condividere con i suoi fan, quella per i dolci. La ragazza infatti vanta doti da grande pasticcera che possiamo ammirare sul profilo dal nome “Le torte della Vignalona”: gusto e grande senso dell’estetica.

Nell’ultimo scatto proposto dall’atleta la vediamo in una versione black & white. Grandi occhi scuri, capelli neri e lisci, sciolti ad incorniciare il suo meraviglioso volto, labbra appena dischiuse. “L’odio non finisce, è come l’acqua del mare. Piú tu gli dai corda, più ti tira dentro, ne ho fatto la scorta, lo uso sopra al tempo” – questa la didascalia di accompagnamento all’immagine.

Tanti commenti di approvazione: “Sempre più bella”, “Opera d’arte”, “Perfetta”.

