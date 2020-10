Ana Mena, versione Pac-Man e lei è una tigre. Bellissima – FOTO

Ana Mena ama far impazzire i suoi follower: la cantante ha postato uno scatto in cui mette in mostra la sua bellezza superlativa.

Ana Mena è una cantante spagnola diventata famosa nel 2006, dopo aver vinto i ‘Veo Veo Awards’. La nativa di Estepona ha avviato nel corso degli anni alcune collaborazioni con vari artisti. Nel 2018 ha lavorato con Fred De Palma lanciando il singolo ‘D’estate non vale’: la canzone dell’album Uebe ha collezionato un doppio disco di platino. Quest’anno, invece, Ana ha collaborato con Rocco Hunt: il loro singolo ‘A un passo dalla Luna’ ha raggiunto vette incredibili, conquistando il primo posto nelle tendenze Youtube e nella ‘Top 50 Italia’. La classe 1997 è attivissima sui social network e ama condividere scatti meravigliosi in cui mette in mostra la sua bellezza. La 23enne, poco fa, ha deliziato la sua platea con una fotografia superlativa.

Il bellissimo scatto di Ana Mena: che bellezza