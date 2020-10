Barbara D’Urso, la buonanotte ai fan in lingerie di pizzo, sensualissima – FOTO

Nuovo scatto allo specchio per Barbara D’Urso che si mostra audace e sensuale ai sui fan: lingerie nera e fisico ben in mostra, sensuale come non mai

Barbara D’Urso perde la domenica pomeriggio? Un’indiscrezione di Dagospia ad inizio settembre raccontava che la Carmelita Nazionale probabilmente non sarebbe più stata al timone del suo salotto della domenica (Domenica Live) e che i vertici Mediaset stavano pensando di sostituirla con qualcun altro.

Niente di più sbagliato. Barbara dopo la diretta di domenica ha postato nella sua pagina Instagram questo commento: “Ieri sera per Livenoneladurso picchi del 24% di share e di 3 milioni di spettatori con 8 milioni di contatti!! Restate fedeli ai nostri talk nella serata più affollata della settimana e con tutta la nostra amatissima pubblicità!!!”. Che lascia ben dire rispetto la sua sostituzione.

Il talk show Pomeriggio 5 che la vede sempre alla sua conduzione, continua a far registrare un grandissimo share alla rete Mediaset nonostante il pubblico assente in studio, ma sempre ricco di tantissimi temi di attualità trattati. Vediamo insieme l’ultimo scatto sulla pagina social della conduttrice.

Barbara D’Urso, la foto in lingerie allo specchio: seno e gambe in primo piano