Belen Rodriguez e quella foto in bianco e nero che spezza il cuore. Cosa le succede? Un messaggio in codice per qualcuno?

Visualizza questo post su Instagram 🌙💜 @mefuireal #newcollection #2021 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Set 2020 alle ore 12:30 PDT

Non c’è pace in questo anno per Belen Rodriguez. La showgirl argentina non vive un momento molto sereno e seppure nelle scorse settimane sembrava aver trovato un po’ di gioia, circondata dagli amici intimi, dai suoi fratelli Cecilia e Jeremias oltre che dal suo attuale compagno Antonio Spinalbese, c’è ancora qualcosa che non va.

Con lui la mamma di Santiago ha festeggiato i suoi 36 anni e di lui ha iniziato a mostrare qualche scatto rubato, tra profili tagliati e scene veloci nei video taggandolo però e quindi mostrando al mondo intero che la segue la sua presenza.

Pareva messa alle spalle l’ennesima rottura con suo marito Stefano De Martino e poi il flirt anche con Antinolfi, pronta lei per una nuova avventura amoroso e un nuovo capitolo della sua vita. Ma forse non è proprio così almeno guardando l’ultima foto pubblicata su Instagram. Nessun accenno di felicità e spensieratezza, anzi… Cosa accade? Vai su successivo per scoprirlo.

Belen Rodriguez, quel bicchiere vuoto e tutto solo