Benedetta Parodi da giovane negli Stati Uniti, irriconoscibile

La Parodi ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae da giovanissima negli Stati Uniti, dove si trovava per studiare

La conduttrice Benedetta Parodi, ha condiviso uno scatto di lei da giovane negli Stati Uniti. I follower hanno apprezzato molto il ricordo ma hanno notato anche che la conduttrice è molto cambiata nel corso degli anni. Nella foto appare giovane e bella, indossa un paio di occhiali da sole e un cappellino blu e i capelli li ha lunghi.

Nella didascalia scrive che lì era la sua prima volta in America e che quando non studiava, amava perdersi per i mercatini di Manhattan. Ad oggi quella ragazzina che girava per le strade immense di Manhattan, è una famosa conduttrice in Italia. I suoi programmi di cucina le hanno dato il successo e ora lavora molto anche sui social, dispensando ricette e consigli culinari. Benedetta è impegnata anche in un programma radiofonico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Eros Ramazzotti e il messaggio d’addio: “Il più grande”

Il nuovo libro in uscita di Benedetta Parodi, parla del suo passato

In uscita il libro nuovo di Benedetta, Una poltrona in cucina. Il periodo americano immortalato nella foto che ha condiviso, infatti verrà raccontata in questo nuovo libro. La conduttrice anticipa dunque che si parlerà anche di lei e del suo passato, non solo di ricette e consigli. Ci saranno anche aneddoti intimi che riguardano la sfera personale della Parodi. Il libro è già disponibile nelle librerie dal 14 settembre, nella stessa data Benedetta ha debuttato con il nuovo programma sempre di food che la vede protagonista “Senti chi mangia“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il principe Harry introdotto all’alcool e droga. La colpa sarebbe di William

Il programma andrà in onda da Lunedì al Venerdì nel pomeriggio, sul La7. In questo nuovo format succede l’opposto di quello che solitamente dovrebbe accadere in un cooking show, infatti a cucinare non saranno professionisti ma bensì cuochi completamente negati. La Parodi conduce già Bake Off Italia su Real Time.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.