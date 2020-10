Dramma in serata: ragazzo di 20 anni precipita dal tetto di uno stabile e muore

Un ragazzo di 20 anni è morto nella serata di ieri precipitando dal tetto di uno stabile a Canobbio, comune svizzero del Canton Ticino.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Canobbio, comune svizzero del Canton Ticino, dove un ragazzo è morto precipitando dal tetto di uno stabile. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un ragazzo svizzero di 20 anni, per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe salito sul tetto di eternit di edificio, ma improvvisamente, la struttura ha ceduto ed il giovane è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri. Una terribile caduta che non ha lasciato scampo al 20enne, di cui i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale che hanno provveduto ad avviare le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Canton Ticino, tragedia in serata: ragazzo cade dal tetto di uno stabile e muore dopo un volo di circa 10 metri

Un ragazzo di 20 anni è morto nella serata di ieri, mercoledì 7 ottobre, a Canobbio, comune svizzero del Canton Ticino. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione Laregione.ch, il ragazzo, intorno alle 21:40, sarebbe salito su un tetto di eternit di uno stabile, per motivi ancora in fase di accertamento. Improvvisamente l’eternit avrebbe ceduto ed il giovane sarebbe precipitato da un’altezza di circa 10 metri.

Sul posto, in via Belvedere, sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Lugano, il Care Team ed i vigili del fuoco. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare ed il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso sul posto, sopraggiunto per le ferite riportate nel violento impatto.

Intervenuta anche la polizia cantonale che ha provveduto ai primi accertamenti che utili a ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Non è ancora chiaro perché il ragazzo 20enne fosse salito sul tetto dell’edificio poi crollato, circostanza al vaglio degli inquirenti che si stanno occupando delle indagini.

