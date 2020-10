Cecilia Rodriguez, in gonna di pelle e top fa furore: che fisico – FOTO

Cecilia Rodriguez e il suo look super seducente, la showgirl argentina su Instagram riscuote consensi come al solito per il suo fascino

Già da tempo non è più ‘la sorella di Belen‘, ma ha iniziato a risplendere di luce propria. Eccome. Cecilia Rodriguez ha guadagnato seguito, notorietà, si è costruita una sua carriera ed è oggi tra le modelle, showgirl e influencer più apprezzate nel nostro paese. La splendida argentina, ormai italiana di adozione, non ha più nulla da invidiare a sua sorella. Anzi, nello showbiz le due procedono di pari passo, e non è raro vederle impegnate insieme in campagne pubblicitarie. Una spinta definitiva alla carriera di Cecilia l’ha data la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha trovato anche l’amore con Ignazio Moser. I due sono ormai inseparabili e una delle coppie più seguite nel mondo del gossip. Numerosissime le foto insieme, ma quando Cecilia balla da sola, è irresistibile. Guardate un po’ a pagina successiva…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez, ultimo scatto in bikini: toglie semplicemente il fiato FOTO

Cecilia Rodriguez, la magia nello sguardo e un fisico pazzesco