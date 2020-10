Chi l’ha visto? Federica Sciarelli in imbarazzo quella foto indecente

A “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli si trova protagonista di un episodio inaspettato. Sullo schermo una foto non adeguata per la trasmissione

“Chi l’ha visto?” è uno dei programmi storici e di punta della Rai. Tante sono le trasmissioni televisive che si occupano di cronaca nera, delitti e misteri ma mai nessun altro programma in tv si è mai occupato in modo così puntuale di persone scomparse ed ai misteri insoluti.

In onda da ben 29 anni non ha mai cambiato il suo format e con le ricerche sul campo ogni mercoledì tiene incollati alla tv moltissimi telespettatori. Da diversi anni ormai troviamo al timone della trasmissione di Rai 3 Federica Sciarelli, giornalista di grande esperienza e professionalità, impeccabile e con grande rigore.

Nella scorsa puntata qualcosa però ha turbato lo svolgimento del programma e ha messo in imbarazzo la conduttrice. Il tutto è successo nel momento in cui si stava parlando della scomparsa di Salvatore D’Apolito, l’uomo che nel 2018 ha sparato sei colpi di pistola contro la sua ex moglie, Flora Agazzi di 54 anni che aveva deciso di lasciarlo. Dopo gli spari è scappato sulla sua Vespa. Per lui il giudice aveva stabilito sedici anni di reclusione per tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, e ricettazione di arma.

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli e quella foto non adatta

Momento davvero imbarazzante per Federica Sciarelli in diretta tv e tutta per colpa di una foto inadeguata. La conduttrice si è trovata ad una foto indecente proposta proprio per parlare di Salvatore D’Apolito che per il momento resta ancora latitante mentre la moglie è in ospedale, ricoverata in gravi condizioni.

Il terribile fatto di cronaca è accaduto nel settembre del 2018 a Negrone di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo e ha lasciato a bocca aperta un’intera comunità. L’uomo che lavorava come piastrellista è ricercato nonostante per lui, in tribunale, era stato anche applicato lo sconto di un terzo sulla pena finale, come prevede il rito abbreviato scelto dal suo avvocato per il processo.

Si parla di D’Apolito e della sua vita e tra le foto scelte dalla redazione per mostrare il suo volto e alcuni scatti inediti esce sullo schermo quello che la Sciarelli non si sarebbe mai aspettata. Una foto decisamente poco adatta per una circostanza di questo genere e per il tipo di trasmissione.

Nella foto incriminata non si vede solo il volto del latitante ma anche il suo fondoschiena. La redazione ha scelto una foto simpatica dell’uomo scattata mentre probabilmente “giocava” insieme ad un’altra persona seduta su un divano. Gli porge il sedere nudo mentre si abbassa i pantaloni e ride.

Imbarazzo evidente per la conduttrice e diffusione della scena suoi social che in poco tempo ha fatto il giro del web.

