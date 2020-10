“Come è potuto capitare amore mio” Elettra Lamborghini piange su Instagram – FOTO

Elettra Lamborghini si dispera su Instagram, dopo il lieto evento ha dovuto subito affrontare una situazione delicata…ecco cosa è successo

Si sa, la vita è fatta di alti e bassi e anche le star della televisione devono affrontare momenti delicati e pieni di sofferenza. E’ quello che è capitato qualche giorno fa a Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera dopo un periodo di gioia e felicità, sta passando un momento difficile. La perdita di qualcuno non si supera così facilmente.

Elettra Lamborghini, perde qualcuno di importante

La vita delle star sembra sempre perfetta, ma non è così. Anche loro devono affrontare momenti delicati nella vita, specie quando si perde qualcuno di importante e all’improvviso. Elettra, la reginetta del Twerk, proprio in questi giorni sta soffrendo molto. I suoi fan hanno appreso la notizia attraverso le sue storie di Instagram…ormai le passeggiate con il suo cavallo sono solo un bellissimo ricordo.

“Come è potuto capitare amore mio? Solo qualche settimana fa…” Scrive su una storia di Instagram la Lamborghini, dispiaciuta per l’accaduto. Le è appena morto il cavallo a cui la donna era molto affezionata e con cui trascorreva il suo tempo libero.

Un post dedicato completamente al suo compagno di passeggiate, il suo amico caro che ormai non c’è più. “Ti amerò per sempre, mi manchi come l’aria” scrive in un mare di lacrime.

