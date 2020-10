Cromoterapia a tavola, scopri i tre colori del benessere

Nutrirsi con i colori è possibile, numerosi sono gli effetti benefici della cromoterapia a tavola. Frutta e verdura dai tanti colori, ognuno con le sue proprietà.

Frutta e verdura di ogni colore. La natura ha veramente svolto egregiamente il proprio lavoro. Ogni colore non è a caso, ma detiene le sue proprietà. Assunti regolarmente i cibi dai diversi colori l’organismo ne guadagnerà in benessere. Ogni giorno, consigliano gli esperti, si devono assumere diversi colori per seguire uno stile di vita sano. Ma quali sono i tre colori del benessere?

Giallo: Tantissimi i frutti di colore giallo quali banana, limone, mela gialla, mela cotogna, ananas, mais, prugna gialla, melone giallo e ortaggi come il peperone giallo. Il colore giallo è conferito dalla presenza di carotenoidi come il betacarotene da cui deriva la vitamina A utile per occhi e per equilibrare il sistema immunitario. Secondo la cromoterapia, il giallo favorisce la creatività e caccia via la tristezza.

Rosso: Il colore della passione per eccellenza si trova in tantissima frutta e verdura: Fragole, mela, pomodori, arancia rossa, peperone rosso, ribes, lamponi, cipolla rossa, solo per citarne alcuni. Le sostanze ivi contenute – licopene e carotenoidi – hanno delle proprietà antiossidanti. Utilissime per contrastare le patologie cardiovascolari. Il rosso stimola l’azione e funge da antidepressivo.

Cromoterapia, la magia dei colori

Verde: Simbolo della natura e di tutto ciò che la rievoca, il verde è contenuto in tantissimi prodotti sani. Basilico, asparagi, mele verdi, zucchine, kiwi, avocado, peperoni verdi, broccoli, piselli, rucola. Il magnesio e la clorofilla contenuta nei vegetali verdi prevengono patologie quali l’arteriosclerosi e le patologie cardiovascolari. Secondo la cromoterapia il vedere stimola il benessere e favorisce la calma interiore.

Non resta che scegliere tra i tantissimi prodotti che dona la natura e adottare un regime alimentare arcobaleno, ovvero alterando la frutta e la verdura dalle numerose proprietà.

