Elisabetta Canalis | ‘Fate così per diventare come me’ | VIDEO

La bellissima Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram pubblica alcuni consigli molto pratici su come fare per diventare perfetti.

Da anni Elisabetta Canalis ci fa sognare. La stupenda ex velina, fresca di compleanno (ha compiuto 42 anni lo scorso 12 settembre, n.d.r.) ha sempre dalla sua un corpo favoloso, tonico, sodo e capace di far battere il cuore di tantissimi uomini e magari anche donne.

Lei è come al solito bellissima ed ora, sul suo profilo personale Instagram sempre molto seguito, fa vedere una serie di esercizi molto semplici da compiere anche in casa. “Possono sembrare talmente facili da apparire di poco conto, ma vi assicuro che risulteranno molto importanti per migliorare il vostro fisico”. E c’è da crederle sulla parola, a giudicare dagli effetti che hanno avuto sul suo magnifico corpo nel corso degli anni.

Elisabetta Canalis, uno splendore senza fine

La Eli ha trascorso un lungo periodo in Italia tra giugno ed agosto scorsi. Lì lei, il marito Brian Perri e la loro figlioletta Skyler Eve hanno vissuto delle felici vacanze estive, a casa della stessa Canalis, a Sassari e dintorni. Poi sono ritornati nella loro casa di Los Angeles. Ma nei giorni scorsi, proprio per via del compleanno dell’attrice, c’era stata anche una spensierata incursione nel vicino Messico con parenti ed amici.

Ora che la famigliola è tornata a casa, è tempo di riprendere con le solite attività, anche se la epidemia di Coronavirus che imperversa in tutto il mondo ed in particolare negli Stati Uniti rende tante cose più difficili rispetto al passato.