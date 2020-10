Famiglia Zingaretti: morta la mamma di Nicola e Luca

E’ venuta a mancare Emma Di Capua, la madre di Nicola e Luca Zingaretti. Ad annunciarlo Il Foglio

La madre di Nicola e Luca Zingaretti è mancata dopo una lunga malattia. A darne annuncio, il Foglio: stamattina in una clinica di Roma si è spenta ad 86 anni.

Di origini ebraiche, Emma era riuscita all’età di sette anni a sfuggire alle persecuzioni naziste della seconda guerra mondiale, trovando rifugio presso un convento. Non ebbe, invece, miglior fortuna la nonna Ester che fu deportata in uno dei campi di sterminio più tristemente noti: Auschwitz.

Emma Di Capua lascia, dunque, il figlio Nicola, leader del Partito Democratico, Luca, l’attore, e la figlia Angela .

Cordoglio per i Zingaretti: muore Emma Di Capua

E’ morta stamattina Emma di Capua, la madre di Nicola, Luca e Angela Zingaretti. E’ successo in una clinica a Roma, dopo una lunga malattia.

E’ stato lo stesso figlio Nicola a ricordare, 3 anni fa, di come la madre fosse scampata fortuitamente alla persecuzione nazista durante la seconda guerra mondiale. I nazifascisti, infatti, fecero visita a casa del nonno ma, fortunatamente, Emma non si trovava lì in quel momento.

Gli Zingaretti hanno ricordato, inoltre, di essere cresciuti in una famiglia non rigorosamente ebraica ma culturalmente aperta ad influssi cristiani e laici. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo della politica e dello spettacolo.

