Fedez e il gesto inaspettato per il suo fan che ha commosso il web. Il cantante ha donato ad un ragazzo 500 euro per permettergli di operare il suo cane che era malato

Fedez si è rivelato un cantante con un cuore davvero grande dopo l’ultimo gesto che ha compiuto. Già durante il periodo del coronavirus lo abbiamo visto contribuire, organizzare una raccolta fondi che ha raccolto milioni di euro e che hanno aiutato l’Italia ad affrontare questo brutto periodo. Da lì abbiamo notato il suo cuore enorme, ma continua a confermarsi una bellissima persona con i continui gesti che fa. L’ultimo riguarda un cagnolino di un suo fan su Twitter, che ha organizzato una raccolta fondi per il suo cucciolo che sta male.

Il ragazzo aveva lanciato una raccolta fondi per salvare il suo cagnolino su Gofundme, il sito dove Federico e Chiara Ferragni avevano avviato la raccolta durante l’emergenza da coronavirus. Il cagnolino aveva bisogno di aiuto perché doveva sottoporsi ad un’operazione molto costosa che il ragazzo e sua madre non potevano in nessun modo sostenere. Il cagnolino sarebbe morto se non avessero trovato abbastanza soldi per fargli affrontare questa operazione. “Io e la mia mamma dobbiamo operare subito il cane ma ci hanno chiesto una cifra che non possiamo permetterci, per favore fate girare”. E poi, all’improvviso, la sorpresa.

Sul conto si è trovato accreditati 500 euro da Federico Lucia, che il nome vero del cantante. “Mi ha donato la somma per l’intervento” ha comunicato sui social, ringraziando poi il cantante. Questo gesto, che sarebbe passato inosservato se il ragazzo non lo avesse detto, ha commosso i fans.