Franceska riammessa nella casa? L’annuncio del Grande Fratello

Franceska Pepe riammessa nella casa? L’annuncio del Grande Fratello Vip. In questi giorni non si è parlato d’altro dopo i voti invalidati che sono arrivati dalla Spagna

Franceska Pepe rientra nella casa del Grande Fratello Vip? Oramai è partito il toto scommesse. Tutto questo è partito quando la modella è stata eliminata dalla casa e molti utenti hanno fatto notare che a buttarla fuori sono stati dei voti che sono arrivati dalla Spagna illegalmente, in quanto gli utenti spagnoli hanno usato i VPN per votare. Per questo motivo hanno deciso in via del tutto straordinaria di fare nuovamente il conteggio dei voti e capire se Franceska rientrerà nella casa. Negli ultimi due giorni è stata messa in isolamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande FratellF Vip, “Vuole fare l’amore con me” svela un concorrente

Franceska Pepe pronta a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip?

Heyyyy… S O R P R E S O N E 🤩🚀💥#GFVIP pic.twitter.com/3Fg84CWuVK — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 8, 2020

Ci sono state tante voci a riguardo in questi giorni e oggi la pagina ufficiale del programma ha pubblicato questo video che ha scatenato i fans, con tanto di annuncio: “Sorpresone”. Cosa significa? Che la Pepe rientrerà nella casa? Sicuramente se non dovesse farlo, verrà spiegato il motivo per cui è sparita per tutti questi giorni. Quello che si chiedono tutti ora è: se dovesse rientrare, sarà Adua ad essere eliminata? Era lei che avrebbe dovuto uscire se non ci fossero stati i famosi voti dalla Spagna. Tanti punti di domanda che verranno risolti domani in puntata dal conduttore Alfonso Signorini che avrà modo di spiegare o magari chissà, far rientrare proprio Franceska nella casa. Oramai i fans ci stanno sperando più di quanto dovrebbero.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata

In tutto ciò, i fans stanno ci stanno sperando già da adesso: “Sarebbe troppo bello vedere Franceska rientrare, esclamare “sorpresone” e Adua essere sbattuta fuori al posto suo, pensate che soddisfazione che sarebbe”.