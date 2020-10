Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci lancia la bomba: “Sono innamorata”

Elisabetta Gregoraci lancia una bomba all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti e il web sono senza parole

In questi ultimi giorni stiamo conoscendo Elisabetta Gregoraci come non l’abbiamo mai vista, la donna è una dei concorrenti della casa del Grande Fratello e da un paio di settimane è al centro del gossip per le sue storie d’amore passate e il suo nuovo flirt all’interno della casa. Ma nonostante questo, la showgirl non si è mai tirata indietro, anzi ha sempre dato le giuste spiegazioni. Dopo l’ultima puntata, andata in onda lo scorso Lunedì, la presentatrice ha fatto un passo indietro e ha messo i paletti al suo spasimante Pierpaolo Pretelli. Probabilmente dopo aver letto la lettera che Flavio Briatore le ha inviato qualche giorno fa, Elisabetta ha chiamato in piscina Pierpaolo per fare chiarezza sul loro rapporto.

Elisabetta Gregoraci, la rivelazione a Pretelli