Il terzo figlio di Vasco Rossi, Luca: com’è e cosa fa oggi a 29 anni

Vasco Rossi ha tre figli, il più giovane è Luca Rossi Schmidt avuto dalla sua compagna storica: scopriamo qualcosa in più su di lui

Insieme dal 1987 Vasco Rossi e Laura Schmidt hanno un figlio insieme, il terzogenito per il cantautore. Luca Rossi Schmidt, classe 1991, è il più giovane della famiglia. Di lui si sa molto poco essendo una persona parecchio riservata che non ama stare al centro dell’attenzione pubblica. Le rare foto che si hanno sono state per lo più pubblicate proprio da Vasco, che in occasione del suo 29esimo compleanno gli ha dedicato un tenero post su Instagram. “Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto“, ha scritto, per poi concludere con “Tu ci devi essere quando lui ha bisogno, ci devi essere e basta“. Queste parole sono state accompagnate da un collage di foto dei genitori insieme a Luca.

LEGGI ANCHE -> Riconoscete una delle bambini in foto? Oggi è una showgirl famosissima

Cosa fa nella vita Luca Rossi Schmidt

Il talento artistico di Luca non riguarda la musica, bensì il disegno. Fin da adolescente ha mostrato non solo un interesse particolare ma anche delle doti in quest’arte, che ha fatto diventare il suo mestiere. È stato proprio lui a curare la grafica di alcuni progetti discografici del padre ma non solo. Ricordate il pupazzo presente nel video del brano di Vasco “Basta poco“? L’ideatore e il creatore di Piernitro è proprio lui.

LEGGI ANCHE -> Rosita Celentano malinconica su Instagram: il ricordo degli anni passati

Mentre alcune persone cercherebbero di usare il proprio cognome per attirare maggiore attenzione, non è quello che fa il giovane Luca che continua a lavorare duramente senza mostrarsi al pubblico.

Il Blasco ha altri due figli, Davide e Lorenzo, avuti entrambi nel 1986 seppur da due donne differenti. Davide è nato dalla relazione con Stefania Trucillo, mentre la madre di Lorenzo è Gabriella Sturani. Quest’ultimo è stato riconosciuto dal cantautore solo all’età di 16 anni. Ad oggi i suoi tre figli sono una linfa vitale per lui, come ha più volte dichiarato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter