Anche Justine Mattera interviene per promuovere l’utilizzo della mascherina, importantissimo per rallentare il Covid. Ma lo fa a modo suo.

Da mesi ormai abbiamo compreso che indossare la mascherina rappresenta una forma di protezione imprescindibile contro il Coronavirus. E pure Justine Mattera intende ribadire tale, importantissimo concetto.

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis | ‘Fate così per diventare come me’ | VIDEO

Facendo ricorso a tutta l’ironia che le è propria, la showgirl italo-statunitense posta una immagine che non può non strappare qualche sorriso. Per promuovere ulteriormente la fruizione di tale accessorio protettivo, la Mattera pubblica sul suo profilo personale Instagram l’immagine di un uomo che utilizza a protezione di naso e bocca…lo slip di una ragazza. Con quest’ultima che indossa suddetti slip mentre siede a cavalcioni sulle sue spalle.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez Instagram | irresistibile in versione ‘super seducer’ | FOTO

Justine Mattera, lei è sempre incantevole

La showgirl americana scrive: !Voi indossate sempre la mascherina? Io la tolgo solo per fare sport. L’immagine è ironica, ma io sono serissima. Buona giornata”. Adesso indossare la mascherina è diventato obbligatorio in tutta Italia anche all’aperto, e per tutto l’arco della giornata. Un provvedimento purtroppo necessario dal momento che da più di due mesi il numero di contagi nel nostro Paese è in costante aumento.

LEGGI ANCHE –> Selvaggia Roma | seducente su Instagram | corpo da non credere | FOTO

Nel corso delle vacanze estive, con l’aumentare degli spostamenti e con la voglia di divertirsi che caratterizza il periodo più caldo dell’anno, in molti hanno assunto un atteggiamento rilassato. Questo li ha portati a non prestare la dovuta attenzione. Con il risultato che la carica virale del Coronavirus è aumentata di nuovo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.