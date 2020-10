Laura D’Amore, fascino raro “come un diamante” | Da sogno – FOTO

Laura D’Amore è splendida nelle 3 foto pubblicate tramite il proprio profilo Instagram: un fascino raro, “come un diamante”

Laura D’Amore ha lasciato a bocca aperta di nuovo tutti i suoi numerosissimi follower. L’hostess di Alitalia non sbaglia un solo post. Ogni volta che pubblica un contenuto è per lei una pioggia di ‘like‘ e commenti di apprezzamento. Ed anche quest’ultimo non ha fatto eccezione. Nel giro di appena un’ora, le foto postate hanno superato quota 12mila ‘mi piace‘ ed oltre 300 messaggi di complimenti.

Tra i tantissimi ne riportiamo alcuni. Un utente elogia la bellezza dei suoi magnifici occhi. “I tuoi occhi sono bellissimi”. Altri invece provengono da ammiratori al di fuori dell’Italia. Un fan scrive. “Un magnifique diamant pleins de beaux éclats!!“. Un altro ancora. “You sure are a priceless diamond“. Ma perché più di qualcuno si sofferma a paragonarla a un diamante?

LEGGI ANCHE —> Cantante famosissimo bacia un uomo: per le donne era un vero “macho” – FOTO

Laura D’Amore, un diamante davvero unico | Incantevole – FOTO