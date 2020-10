Le serie tv da non perdere se siete fan de La Casa di Carta

Le serie tv che non potete assolutamente farvi sfuggire se siete dei fan accaniti della Casa di Carta su Netflix. Ve ne presentiamo 3

La Casa di Carta è una serie televisiva spagnola che ha spopolato in tutto il mondo. Pensate che all’inizio stava per essere cancellata. Andata in onda sul canale spagnolo Antena 3, non aveva riscosso grande favore di pubblico. Grazie all’acquisizione da parte del colosso streaming Netflix che le ha dato nuova vita, adesso è un fenomeno atipico. Mai un prodotto non in lingua inglese aveva ottenuto un simile successo.

Quattro stagioni sono già alle spalle, la quinta ( e conclusiva ) è attualmente in cantiere. Come finiranno le avventure dello scaltro Professore e la sua banda di criminali dal cuore d’oro? Dopo il colpo alla Zecca di Stato spagnola, vedremo nel 2021 come finirà quello alla Banca Centrale dello stato iberico.

Se siete appassionati di opere di genere simile, non potete assolutamente farvi scappare altre 3 serie che, siamo sicuri, vi conquisteranno. Preparate i popcorn.

Vis a Vis

Visualizza questo post su Instagram Zulema o Maca? Un post condiviso da Vis a Vis: El Oasis (@visavisfox) in data: 28 Set 2020 alle ore 12:32 PDT

Una sorta di Orange is the new black, versione spagnola. Anche questa serie è andata in onda su Antena 3 e poi trasmessa su Netflix. Ritroviamo due delle protagoniste più amate de La Casa di Carta: lba Flores (Nairobi) e Najwa Nimri (Alicia Sierra). La protagonista, Macarena, è interpretata da Maggie Civantos. Il focus è incentrato sulla vita in carcere di un gruppo di donne e sulle ingiustizie che dovranno subire.

ZeroZeroZero

Visualizza questo post su Instagram #lookatcocaine Un post condiviso da Drama and Crime (@zerozerozero_series) in data: 23 Apr 2020 alle ore 1:35 PDT

Basata sull’omonimo romanzo di Roberto Saviano, è una produzione italo-franco-statunitense. E’ possibile guardarla su Now TV. S’incentra sul traffico di cocaina e l’intreccio tra criminalità organizzata e poteri forti. Le prime due puntatate sono state proiettate in anteprima il 5 settembre 2019 alla 76ª Mostra del cinema di Venezia.

The Terror

Vedibile su Amazon Prime Video. E’ una serie antologica basata sul romanzo di Dan Simmons “La scomparsa dell’Erebus” . La prima stagione parla dell’esplorazione artica di due navi, bloccate tra i ghiacci, e delle vicende degli equipaggi costretti a sopravvivere in condizioni estreme. La seconda stagione, invece, parla di una serie di misteriose morti che colpiscono una comunità Nippo-Americana durante la Seconda Guerra Mondiale.

