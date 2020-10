Marika Fruscio esplosiva e provocante anche in casa, che lato A – FOTO

Marika Fruscio, la conturbante showgirl appassionata di calcio mette in mostra ancora una volta le sue forme eccezionali: fan in delirio

E’ diventata famosa, già da anni, per la sua grande passione calcistica e per i suoi calendari, che ne hanno rivelato al mondo le forme generosissime. Un mix vincente quello rappresentato da Marika Fruscio, showgirl brianzola ma con chiare origini meridionali che non ha mai nascosto e di cui è sempre andata fiera. Tanto è vero che ha sempre sbandierato la sua fede per il Napoli, specie nei programmi televisivi sportivi in cui è stata spesso invitata. Promettendo, più di una volta, ai supporters azzurri succulenti spogliarelli. Da quando è apparsa, diversi anni fa, a Uomini e Donne su Mediaset non ha mai perso di popolarità. E l’intervento chirurgico per ridurre le dimensioni del suo lato A cui è andata incontro più di recente non ha intaccato minimamente il suo fascino verace.

Marika Fruscio, il lato A è incontenibile come sempre: che spettacolo

41 anni, ma addosso la verve di una ragazzina, Marika è anche molto attiva sui social network, come si conviene ai personaggi del mondo dello spettacolo. Su Instagram, è spesso protagonista di scatti a dir poco provocanti, in cui non manca di mettere in mostra le sue curve. Una vera e propria manna per tutti i suoi followers, che non le fanno mancare like e commenti. Anche quando è tra le mura di casa e non bada particolarmente a un abbigliamento curato e impeccabile, risulta ugualmente provocante e irresistibile. Quest’oggi, ha mostrato ai fan i risultati del suo shopping casalingo. Ma, in maniera pressoché inevitabile, l’attenzione si è spostata su altro.

Vale a dire, sulla sua esplosiva scollatura, un vero e proprio marchio di fabbrica che non tradisce assolutamente mai. Anche in questo caso il lato A di Marika ci lascia a dir poco senza fiato.

