Marika Fruscio è sempre più esplosiva sui social network: la showgirl ha postato due scatti in cui mostra i suoi slip.

Marika Fruscio è una showgirl molto apprezzata soprattutto dai tifosi del Napoli: la brianzola è spesso ospite dei vari programmi che trattano la squadra campana. La 41enne ama mettere in mostra le sue curve da brividi facendo volare l’immaginazione dei fan. Ad inizio carriera, la Fruscio prese parte a reality come ‘Playmen Tv- la casa delle play girls’ e poi ‘Uomini e donne’. Il suo seno esplosivo e il suo aspetto non passano mai inosservati. Marika, poco fa, ha messo in rete un paio di foto mostruose in cui mostra i suoi slip.

Marika Fruscio si presenta con gli slip, che scatti!!