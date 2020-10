Martina Stella, ogni FOTO una nuova posizione. Spettacolo vietato

Martina Stella da infarto sui social: look total red, sorriso contagioso e delle gambe da invidia: l’attrice è stupefacente, foto.

Un servizio fotografico bollente per Martina Stella che, in un carosello di foto, lascia a bocca aperta i fans di fronte alla sua bellezza- Un vestito rosso e corto che le lascia scoperte le gambe mozzafiato, tacchi vertiginosi, sorriso radioso e una maggina fotografica tra le mani. In una location pubblica, l’attrice si diverte a posare per il fotografo, trasformandosi a sua volta in un fotografo come potete vedere dalla foto qui in alto.

La Stella, con la sua bellezza acqua e sapone, continua ad essere la Lolita del cinema italiano. Dopo essersi dedicata ad altri progetti, Martina sta per tornare al suo, primo grande amore ovvero il cinema. Prima di tornare sul grande schermo per far divertire tutti i suoi fans, tuttavia, la Stella si gode l’affetto dei followers a cui regala foto in cui si diverte a mimare pose tutte diverse.

Martina Stella, posa vietata e il lato B è spettacolare