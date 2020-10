Matilde Gioli, total look nero per la conferenza stampa di DOC. Splendida – FOTO

“Doc – Nelle tue mani” è sicuramente una delle novità fiction di casa Rai. Matilde Gioli oggi era alla conferenza stampa di presentazione della seconda stagione

Visualizza questo post su Instagram Giulia Giordano is back 🩺 Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli) in data: 6 Lug 2020 alle ore 2:16 PDT

Matilde Gioli, classe 1989, è diventata attrice per caso mentre studiava Filosofia all’università Statale di Milano. Lei stessa ha rivelato che al suo primo provino è stato per il film Il Capitale Umano, di Paolo Virzì ma non sapeva neppure chi fosse il regista. La carriera di Matilde Gioli, dopo il grande successo di “Doc – Nelle tue mani” è tutta in salita e l’entusiasmo dei fan è cresciuto esponenzialmente.

L’emergenza Coronavirus ha messo fine ad ogni produzione televisiva, anche quella di Doc trasmessa la prima volta il 26 Marzo 2020 ma bloccata dopo pochi episodi. Anche se le puntate, andate in onda proprio durante il lockdown ottenuto una media di 8 milioni di telespettatori.

Matilde Gioli ha poi rassicurato tutti gli ammiratori della serie tramite due scatti sulla sua pagina ufficiale Instagram postati a luglio. Una la ritrae con il copione in mano, l’altra direttamente dal set e la descrizione recita: “Sono venuta a vedere se è tutto pronto. È tutto pronto, si ricomincia (a girare, ndr)”. Vediamo il look sfoggiato da Matilde oggi in conferenza stampa.

Soprabito nero e trucco drammatico per Matilde Gioli, lo scatto a Roma