Matrimonio a Prima Vista Italia, chi è l’unica coppia ancora sposata – FOTO

Matrimonio a prima vista Italia, sono gli unici ad essere rimasti sposati. Più innamorati che mai, vorrebbero allargare la famiglia.

Matrimonio a prima vista è uno dei programmi più particolari della televisione, non solo italiana ma internazionale. Trasmessa su Real Time, incolla davanti alla TV tantissimi telespettatori curiosi di capire se gli esperimenti d’amore funzionano. Dei professionisti infatti formano le coppie. Dopo aver celebrato le nozze e trascorso un po’ di tempo insieme per conoscersi, potranno valutare se divorziare o meno. Una coppia che non solo sopravvive ma si amano come non mai sono Francesca Musci e Stefano Protraggi. I due infatti erano concorrenti della seconda edizione dello show – nel 2016 – e da quel momento non si sono più separati. Anzi, la coppia avrebbe poi celebrato il rito religioso nel 2018 e adesso spera di allargare la famiglia.

Matrimonio a prima vista, un programma folle, da folli e per folli

Dopo 6 mesi dal matrimonio celebrato senza conoscere assolutamente il partner, la coppia deciderà se divorziare o se portare avanti la storia. Attualmente – come si evince anche dalla stories di Instagram della pagina ufficiale del reality- su 12 coppie formate solo quella di Francesca e Stefano resiste. Francesca a proposito dichiarava:“Mi spiace che per le altre coppie non abbia funzionato. Io sono davvero felice, so che è stato un colpo di testa, ma ho conosciuto l’amore vero”. La Musci si sta affermando come Influencer, 65 mila follower infatti seguono il suo profilo dove la stessa racconta le varie vicende di vita quotidiana. Ma senza dimenticare quello che è stato il suo esordio, Matrimonio a prima vista, il reality che la stessa in un recente post lo definisce: Un programma folle,

da folli, per folli…ma si sa senza un po’ di follia questa vita è veramente noiosa.

Il reality ora giunto alla quinta edizione lascia aperte le porte per chi è single ma desidera trovare la propria anima gemella.

